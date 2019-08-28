Курган, , 17:15 — REGNUM

Доходная часть бюджета Кургана увеличена на 223 млн 451 тыс. рублей. Поправки в документ утвердила 28 августа городская дума.

Деньги поступили из областного бюджета и являются целевыми. В субсдии отражены средства на дороги, на создание в детсадах дополнительных мест для тех детей, которым ещё не исполнилось трёх лет, а также на благоустройство парка культуры и отдыха и набережной реки Тобол на участке между улицами Кирова и Советской.

Также дума утвердила поправки, благодаря которым можно будет направить дополнительные деньги на реализацию соответствующих программ и проведение разных важных мероприятий.