Курган, 28 августа 2019, 17:15 — REGNUM
Доходная часть бюджета Кургана увеличена на 223 млн 451 тыс. рублей. Поправки в документ утвердила 28 августа городская дума.
Деньги поступили из областного бюджета и являются целевыми. В субсдии отражены средства на дороги, на создание в детсадах дополнительных мест для тех детей, которым ещё не исполнилось трёх лет, а также на благоустройство парка культуры и отдыха и набережной реки Тобол на участке между улицами Кирова и Советской.
Также дума утвердила поправки, благодаря которым можно будет направить дополнительные деньги на реализацию соответствующих программ и проведение разных важных мероприятий.