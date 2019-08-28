Барнаул, , 08:55 — REGNUM

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения жителям Ленинского района города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), энергетики продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 27 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 22,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают с 9:00 по местному времени 29 августа до 9:00 по местному времени 30 августа — жители 9 многоквартирных домов по улицам Монтажников и В. Кащеевой. На участке в 191 метр энергетики заменяют 762 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 34 года и диаметром 150−200 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса с 9:00 по местному времени 27 августа по 30 августа включительно — жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81; до 9:00 по местному времени 29 августа — 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного; с 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова; с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.