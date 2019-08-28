Жуковский, Московская область, , 16:46 — REGNUM

Компания «Вертолёты России» подписала соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси, сообщает РБК.

Договор между сторонами заключен на проходящем в подмосковном Жуковском XIV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Планируется, что первые полёты новый вид транспорта начнёт в 2020 году в зоне около МКАД и в пригороде столицы. Это будут тестовые испытания. Предполагается использовать для перевозок вертолёт VRT-500. Заказ можно будет сделать через приложение на смартфоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в подмосковном Жуковском начался авиасалон МАКС-2019. В открытии приняли участие президенты России и Турции.