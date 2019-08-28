Тверь, , 16:42 — REGNUM

В Твери в программу дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году дополнительно включено 10 объектов за счет экономии, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

Благодаря сэкономленным средствам (более 86 млн рублей) будет проведен ремонт трех участков общей протяженностью 2 км по улицам Склизкова, Ипподромная и по Беляковскому переулку. Кроме ремонта асфальтового покрытия средства направят на приобретение комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на установку на Комсомольском и Волоколамском проспектах, улицах Орджоникидзе и Горького направляющих ограждений. А также на обустройство новых светофоров на проспекте Победы и на улице Савельевой.

«Дорожная сеть — это серьёзная долгосрочная инвестиция, которая даст нам возможность развиваться экономически и социально. Наша задача — не допустить нарушения технологий. После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как минимум в течение гарантийного срока», — считает губернатор Игорь Руденя.

Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в 2019 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, в Твери отремонтируют более 30 объектов. С учетом дополнительных позиций в областном центре приведут в порядок около 35 км улично-дорожной сети. На это потратят более 900 млн рублей федеральных и областных средств.

По национальному проекту в Тверской области в 2019 году также предусмотрен ремонт четырёх участков протяженностью свыше 104 км. Это дороги Осташков — Селижарово — Ржев, Красномайский — Фирово, Торжок-Осташков и Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. На эти цели из федерального бюджета направлено 1,2 млрд рублей, более 760 млн рублей — софинансирование из областного бюджета.

По программе дорожных работ в 2019 году в Тверской области запланировано привести в нормативное состояние около 550 км региональных и местных дорог — всего 375 объектов.

В конце июля 2019 года дорожный фонд региона увеличился на 495 млн рублей. Его общий объём составил более 10,9 млрд рублей. Благодаря увеличению средств в программу ремонта включен ряд дополнительных объектов: по 10 км автодорог Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Лесное — Пестово и Рамешки — Максатиха, 24 км — Москва-Санкт-Петербург — Гирино (1 и 2 этап), 14 км — Починок — Удомля, почти 7 км — Конаково — Дулово — Высокое, 1,5 км — Ржев — Сухуша, а также капитальный ремонт участка в 1,5 км автодороги Москва — Рига — Павлюки.