Москва, , 16:23 — REGNUM

Реальные масштабы бедности в РФ сильно отличаются от тех, о которых отчитывается официальная статистика, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что в РФ во втором квартале 2019 года доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%.

«Росстат, скорее всего, будет говорить, что увеличение количества жителей РФ за чертой бедности связано с тем, что прожиточный минимум повысили не на уровень инфляции, а на 7,1%, — сказал Жуковский. — Однако российский прожиточный минимум, который составляет 11 тысяч 185 рублей, вообще не имеет никакого отношения даже к физиологическому выживанию человека. По своему калорийно-продовольственному наполнению это меньше, чем паек немецкого военнопленного в советских лагерях. Реальные масштабы бедности в РФ совсем другие. Все прекрасно понимают, что прожиточный минимум в России должен быть как минимум 25 тысяч рублей. Тогда он будет хотя бы на уровне стран Восточной Европы».

Подытоживая сказанное, Жуковский констатировал, что если прожиточный минимум в РФ достигнет 25 тысяч рублей, то окажется, что в России количество людей, находящихся за чертой бедности, составит почти половину населения страны — около 70 млн человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,6%, с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек. Вместе с тем доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%.

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