Москва, 28 августа 2019, 16:23 — REGNUM
Реальные масштабы бедности в РФ сильно отличаются от тех, о которых отчитывается официальная статистика, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что в РФ во втором квартале 2019 года доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%.
Подытоживая сказанное, Жуковский констатировал, что если прожиточный минимум в РФ достигнет 25 тысяч рублей, то окажется, что в России количество людей, находящихся за чертой бедности, составит почти половину населения страны — около 70 млн человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,6%, с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек. Вместе с тем доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%.
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