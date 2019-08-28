Симферополь, , 16:00 — REGNUM

Попадание в национальный проект для Крыма будет проблематичным. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщила республиканский министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова.

«Главное обоснование для нашего включения — это ликвидация второй смены. Но в Крыму во вторую смену обучаются около 9% детей, а в среднем по России — более 27%. Поэтому мы здесь только на этом выигрывать не можем, но будем строить», — пообещала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь участвуют в 11 из 12 национальных проектах. На все национальные проекты в РК до 2024 года необходимо 78 миллиардов рублей: из федерального бюджета — 40 млрд, из бюджета республики — 33,3 млрд, внебюджетные источники составят — 3,1 млрд, а государственные внебюджетные фонды — 800 млн рублей. В рамках нацпроекта «Образование» на полуострове реализуется восемь региональных проектов.