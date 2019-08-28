Бишкек, , 15:55 — REGNUM

Энергетические компании Киргизии не могут самостоятельно бороться с владельцами нелегальных ферм по майнингу криптовалют. Об этом на заседании правительства заявил директор Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, пишет «Tazabek».

По его словам, когда энергетики выносят майнерам предупреждение о том, что они должны платить за электроэнергию не как бытовые, а как коммерческие потребители, те сразу же уходят в подполье.

Глава холдинга отметил, что решить эту проблему должны правоохранительные органы, которые могли бы привлечь их к административной или даже к уголовной ответственности.

Также Назаров акцентировал внимание на том, что деятельность майнинговых ферм в Киргизии может спровоцировать возникновение серьезных проблем в осенне-зимний сезон и даже привести к веерным отключениям электричества.

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