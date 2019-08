Сеул, , 15:57 — REGNUM

Южнокорейские компании LG и Samsung Electronics представят свою продукцию на международной выставке потребительской электроники IFA 2019. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в Берлине в период с 6 по 11 сентября. В 2019 году в IFA примут участие 1814 компаний и организаций со всего мира.

Известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics представит на выставке смартфон Galaxy Fold, 55-дюймовый 8K QLED TV, 98-дюймовый 8K QLED TV, модульный телевизор The Wall, телевизионную панель The Sero, и интерьерные телевизоры The Serif и The Frame.

А компания LG Electronics представит смартфон V50S ThinQ, 88-дюймовый 8K OLED TV, 75-дюймовый 8K Saper Ultra HD TV.

IFA — является одной из трех крупнейших международных выставок потребительской техники и ИТ, наряду с Consumer Electronics Show (CES) в США, Mobile World Congress (MWC) в Испании.