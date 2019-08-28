Пекин, , 15:47 — REGNUM

В Китае были уничтожены 180 автомобилей такси, собственники которых не были легальными перевозчиками. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Уничтожение нелегального такси китайскими властями Motor.ru

Эти машины были незаконно покрашены в цвета такси, но при этом у них были частные владельцы.

Стоит отметить, что в Китае действует запрет на продажу подержанных авто из таксопарков. Нарушителям грозит суровое наказание в виде лишения авто и водительских прав. По китайским законом, услуги перевозок могут оказывать только сертифицированные службы такси. При этом цвет таких авто, опознавательные знаки и даже форма таксистов строго регламентированы.

Напомним, похожая показательная акции применяется также на Филиппинах. В июле 2019 года тяжелой техникой был уничтожен незаконно ввезенный в страну Ferrari 360 Spider.

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