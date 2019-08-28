Пекин, 28 августа 2019, 15:47 — REGNUM

В Китае были уничтожены 180 автомобилей такси, собственники которых не были легальными перевозчиками. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Уничтожение нелегального такси китайскими властями
Уничтожение нелегального такси китайскими властями
Motor.ru

Эти машины были незаконно покрашены в цвета такси, но при этом у них были частные владельцы.

Стоит отметить, что в Китае действует запрет на продажу подержанных авто из таксопарков. Нарушителям грозит суровое наказание в виде лишения авто и водительских прав. По китайским законом, услуги перевозок могут оказывать только сертифицированные службы такси. При этом цвет таких авто, опознавательные знаки и даже форма таксистов строго регламентированы.

Напомним, похожая показательная акции применяется также на Филиппинах. В июле 2019 года тяжелой техникой был уничтожен незаконно ввезенный в страну Ferrari 360 Spider.

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