Москва, , 15:42 — REGNUM

Федеральный бюджет Российской Федерации на ближайшие три года должен сохранить социальную направленность. Такое заявление сегодня, 28 августа, на совещании по проекту закона о федеральном бюджете на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трёхлетке», — отметил Медведев.

Премьер-министр напомним, что Министерство финансов уже довело до министерств предельные объёмы финансирования по каждому ведомству.

«Нам нужно выйти на согласованные и взвешенные решения, чтобы сбалансировать интересы государственного бюджета и отдельных отраслей. Это всегда результат труда, споров подчас», — подчеркнул Медведев.

По словам премьер-министра, задача правительства — продолжить работу над достижением основных целей национального развития, над выполнением национальных проектов.

«Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре (19 сентября), а затем он будет направлен в Государственную думу (до 1 октября — прим. ИА REGNUM )», — уточнил Медведев.

Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов. Сегодняшнее посвящено расходам на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодёжную политику и соцобеспечение.