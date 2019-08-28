Москва, , 15:37 — REGNUM

Самыми лучшими городомами России для путешествий на автомобиле стали Москва и Санкт-Петербург. За них отдали голоса по 22% опрошенных автотуристов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На третьем месте по качеству дорог, автокемпингов, придорожных гостиниц и кафе — Сочи и Краснодарский край (11%), на четвёртом — Московская область (11%), на пятом — Казань (8%).

Также в десятку городов России с лучшими комфортными условиями для автотуристов вошли: Нижний Новгород (5%), Ярославль (5%), Ростов-на-Дону (3%), Екатеринбург (3%), Севастополь (2,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для культурного и патриотического отдыха и путешествий летом с отцом по историческим местам стал Санкт-Петербург.

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