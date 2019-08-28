Москва, , 15:26 — REGNUM

Политика, проводимая правительством РФ, нацелена не на рост экономики, а на сохранение стабильности, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 28 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В итоге экономический рост России один из самых низких в мире, — сказал эксперт. — Вместо этого доминирующей идеей выступает «экономическая стабильность», не предполагающая резких изменений и тем более каких-то прорывов. Стабильностью же в полном смысле будут наслаждаться избранные банки и крупные компании, чьи проекты смогут вполне финансироваться из накапливаемых в ФНБ «лишних» триллионов рублей. Единственное, что несколько портит картину, это сами по себе показатели тех же доходов, бедности и так далее».

Вот с ними, как полагает Григорьев, вполне вероятна статистическая борьба, которую можно видеть на примере повышения средних зарплат по региону и отрасли. Впрочем, реальную ситуацию, по мнению эксперта, это никак не меняет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, последний квартал 2019 года может быть очень неудачен в экономическом плане, и повлияют на это два фактора: во-первых, довольно вялая конъюнктура на российском рынке и достаточно низкий индекс потребительских ожиданий и предпринимательской уверенности. Во-вторых, замедление темпов роста мировой экономики, которое может сказаться на величине спроса на нашу основную экспортную продукцию.

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