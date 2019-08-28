Москва, 28 августа 2019, 15:26 — REGNUM
Политика, проводимая правительством РФ, нацелена не на рост экономики, а на сохранение стабильности, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 28 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Вот с ними, как полагает Григорьев, вполне вероятна статистическая борьба, которую можно видеть на примере повышения средних зарплат по региону и отрасли. Впрочем, реальную ситуацию, по мнению эксперта, это никак не меняет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, последний квартал 2019 года может быть очень неудачен в экономическом плане, и повлияют на это два фактора: во-первых, довольно вялая конъюнктура на российском рынке и достаточно низкий индекс потребительских ожиданий и предпринимательской уверенности. Во-вторых, замедление темпов роста мировой экономики, которое может сказаться на величине спроса на нашу основную экспортную продукцию.
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