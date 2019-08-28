Карабулак, Ингушетия, , 15:22 — REGNUM

В сельхозхозяйствах Карабулакского района Ингушетии бьют тревогу из-за засухи. Неблагоприятные погодные условия привели к потере урожая.

Засуха Никита Устинов © ИА REGNUM

«Местные сельхозпроизводители сообщают о потерях урожая в результате засушливого периода времени, высоких температур воздуха», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Карабулака.

На днях состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности с участием заместителя главы Карабулака Азраила Джандигова, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе администрации города.

Было решено создать комиссию, которая проанализирует создавшееся положение и подведет подсчет ущерба, нанесенного засухой посевам сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года.

Стоит отметить, что власти Ингушетии планировали ввести режим ЧС из-за засухи еще в июне 2019 года. Ситуацию назвал кризисной замминистра сельского хозяйства РИ Зелимхан Оздоев. По его словам, выросло не зерно, а солома. Минсельхоз республики намерен обратиться в федеральное ведомство с просьбой о помощи, чтобы избежать банкротство предприятий, пишет «АиФ-СК».