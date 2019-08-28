Паджу, , 15:13 — REGNUM

В рамках подготовки к межкорейскому экономическому сотрудничеству Южная Корея намерена построить автомагистраль до демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, к 2024 году в стране будет построена скоростная автомагистраль на отрезке Мунсан — Доросан.

По словам представителей администрации города Паджу, длина четырехполосной дороги составит 11,66 км и будет пролегать от округа Чандан-мен района Мунсан-ып до железнодорожной станции Доросан.

По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 584,3 млрд вон (~$481,45 млн).

По словам представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, данный участок дороги станет маленьким шагом на пути к межкорейскому экономическому сотрудничеству, а также поспособствует расширению транспортной инфраструктуры и автодорожного маршрута AH1.

Маршрут AH1 — самый длинный автодорожный маршрут международной азиатской сети протяжённостью 20 557 км. Маршрут начинается от Токио и идет через Японию, Корейский полуостров, Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, Пакистан, Афганистан и Иран до границы между Турцией и Болгарией к западу от Стамбула.