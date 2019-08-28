Чебоксары, , 15:04 — REGNUM

В Чебоксарах активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили девять стихийных свалок возле аэропорта Чебоксар. Они представляют опасность с точки зрения экологии и вероятности возгорания, но и стаи птиц, которые облюбовали свалки пищевых отходов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения ОНФ.

Мусорная свалка возле аэропорта Onf.ru

В Чебоксарах активисты ОНФ в ходе экологического рейда обнаружили девять незаконных свалок рядом с международным аэропортом. Это не только крупногабаритный мусор, но и органические отходы, что привлекает стаи птиц. Самая крупная свалка образовалась на территории Синьяльского сельского поселения, поблизости от курсо-глиссадной системы, ориентирующей пилотов при заходе на посадку. Общественники отмечают, что руководство аэропорта сослалось на муниципалитет, направив к нему обращение с просьбой ликвидировать свалку, но меры не приняты.

Модератор экологической тематической площадки ОНФ в Чувашии, глава отделения Российского экологического общества Александр Воробьев подчёркивает, что подобные свалки «должны быть в зоне повышенного внимания», и устранять их нужно в «максимально сжатые сроки». Опасность из-за вероятно пожара могут представлять навалы стройотходов, покрышек, старой мебели по периметру аэропорта.

«Появление отходов вблизи режимного объекта вызывает вопросы о том, насколько эффективна работа аэропортовых служб», — отмечает член регионального штаба ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов.

Активисты направили соответствующие обращения в надзорные органы и муниципальные образования.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное авиапроисшествие произошло в России утром 15 августа: самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек. В результате отказали оба двигателя, и судно посадили с убранными шасси и заглушенными двигателями на кукурузное поле. Погибших нет.

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