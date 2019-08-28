Курск, , 15:01 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Курской области Роман Старовойт в ходе рабочей встречи 28 августа обсудили вопросы социально-экономического развития региона и ход реализации национальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе уборочной кампании урожай прогнозируется в объёме пять миллионов тонн зерновых, из низ 4,5 млн тонн уже собрано.

В 2018 году эти показатели были 300 тысяч тонн меньше. Старовойт успехи аграриев объяснил благоприятными погодными условиями, развитием технологий и государственной поддержкой Минсельхоза.