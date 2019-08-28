Уфа, , 15:03 — REGNUM

Новые пункты молочной кухни открываются в Башкирии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Молоко (cc) Imoflow

Очередной пункт выдачи молочной продукции открылся в городе Салават по ул. Ленина, 35. Еще один пункт в этом городе будет открыт чуть позже на улице Ленина, 26.

По сообщению чиновников, в текущем году планируется открыть молочные кухни в Белорецке, Нефтекамске, Сибае и Октябрьском.

Молочная продукция для пунктов раздач производится на молочной фабрике-кухне города Стерлитамака.

«Если раньше воспользоваться её услугами могли только льготники — в основном малоимущие семьи, то сегодня молочную продукцию стерлитамакской фабрики могут приобрести все желающие», — сообщают в пресс-службе правительства Башкирии.

Напомним, что Башкирия является крупным потребителем молочной продукции. Здесь потребляется более 320 килограмм молочной продукции на душу населения, при том, что в России этот показатель равен 243 килограмма.