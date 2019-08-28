Дамаск, , 15:00 — REGNUM

Делегация Южной Осетии во главе с министром экономического развития Геннадием Бекоевым прибыла в Сирию на 61-ую Дамасскую ярмарку, сообщает 27 августа пресс-служба правительства республики.

По словам Бекоева, югоосетинская делегация представит участникам ярмарки пакет предложений с тем, чтобы закрепить свое присутствие на сирийском рынке. «Наша делегация принимает участие в мероприятиях, представляющих интерес для развития приоритетных направлений экономики Южной Осетии, в частности, сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры, туризма», — отметил министр экономики Южной Осетии.

Дамасская международная ярмарка является одной из старейших и крупнейших выставок на Ближнем Востоке. В 2017 году ярмарка возобновила свою работу после пятилетнего перерыва.

8 августа ИА REGNUM сообщало, что делегация Южной Осетии планирует открыть в Сирии торговый дом.

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