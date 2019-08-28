Москва, , 14:57 — REGNUM

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпуск аккредитивов для компании «Детский мир». Как отметили в пресс-службе кредитного учреждения, эта форма расчетов дает возможность получать оптимальные условия поставки и оплаты товара, и тем самым существенно оптимизировать расчеты с иностранными поставщиками.

МКБ предоставляет комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам и развивает этот инструмент согласно потребностям клиентов. Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы через систему дистанционного банковского обслуживания в различных валютах (в большинстве случаев это доллары США, евро, юани, рубли), а также пользоваться опцией пост-финансирования в иностранной валюте или рублях.

«Для компаний, выбирающих банк — партнера по сотрудничеству в рамках аккредитивной формы расчетов, мы не только обеспечиваем конкурентоспособную стоимость, но и качество предоставления услуги: оперативность выпуска, согласования изменений, решения вопросов при их возникновении. МКБ учитывает все потребности клиента и в каждом отдельном случае предоставляет индивидуальные условия», — отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.