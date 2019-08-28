Таганрог, Ростовская область, , 14:53 — REGNUM

Более 50 млн рублей выделено на завершающий этап реконструкции в Приморском парке Таганрога (Ростовская область). Государственный контракт на проведение работ был заключён в компанией «СтройЭнергоСити». Исполнитель обязуется успеть завершить благоустройство зоны отдыха до начала декабря текущего года.

В районе пляжной зоны и малой набережной появится подъёмник, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, скалодром. Подрядчик очистит от сорняка все склоны вдоль пляжа. Территорию планируется озеленить, сообщает портал «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на таганрогского сити-менеджера Андрея Лисицкого.

Пляжи оснастят душевыми кабинками и раздевалками, фонтанчиками с питьевой водой. Спасательный пункт будет отремонтирован.