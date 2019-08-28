Москва, , 14:47 — REGNUM

Несмотря на предпринимаемые усилия властей в России в силу целого ряда внутриэкономических и внешнеполитических факторов ситуация с доходами в стране практически не улучшается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя данные о росте бедных в России.

«Доходы российских граждан или продолжают снижаться, или на отдельных временных промежутках в силу воздействия разовых причин, увеличиваются, но крайне незначительно.

«Не удивительно, что буквально накануне глава Минэкономики Максим Орешкин представил обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2019−2024 гг., из которого следует, что в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут не на 1,0%, как предполагалось ранее, а всего на 0,1%. Да и то при благоприятном развитии событий и в отсутствии внешних шоков.

Если же цены на нефть перейдут к заметному снижению, а мировая экономика войдет в стадию рецессии, потянув за собой и экономику России, то доходы россиян по итогам года уйдут в отрицательную область — т. е. снизятся.

Стоит отметить и тот факт, что лишь треть от общего уровня инфляции, съедающей доходы граждан, приходится на инфляцию монетарную, на которую Банк России может оказывать воздействие путем регулирования процентных ставок и объемов денежной эмиссии.

Основная же доля инфляционного давления приходится на инфляцию немонетарную, то есть на «инфляцию издержек», связанную с возросшей налоговой нагрузкой, увеличением акцизов (и введением новых), ростом тарифов и т. д. И тут ни Минфин, ни Банк России изменить ситуацию уже не могут.

Так что ситуация с динамикой реальных располагаемых доходов населения, действительно, выглядит в настоящее время не самым лучшим образом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагает в России 18,6 млн человек, или 12,7% населения.

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