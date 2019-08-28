Манила, , 14:48 — REGNUM

Представители Администрации программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи приняли участие в филиппино-корейском семинаре, посвященному сотрудничеству оборонных предприятий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Администрации.

По их словам, в семинаре, прошедшем в Маниле, приняли участие 170 человек, включая министра обороны Филиппин, посла Южной Кореи на Филиппинах, а также представителей компаний.

Известно, что с южнокорейской стороны присутствовали представители тринадцати компаний, включая Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hanwha Defense International, Hyundai Heavy Industries, Korea Aerospace Industries, LIG Nex1.

В рамках встречи главы Администрации программы оборонных закупок и министра обороны Филиппин, представители двух стран обсудили сотрудничество в сфере авиации и кораблестроения.

Ранее глава DAPA присутствовал на подписании контракта по улучшениюфилиппинского корабля, которым займется южнокорейская компания Hanwha Systems.

Известно, что представители Hanwha Systems и министерства обороны Филиппин подписали контракт стоимостью 30 млрд вон (~$24,71 млн), согласно которому южнокорейская компания поставит боевые системы на три филиппинских корабля.