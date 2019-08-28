Москва, , 14:39 — REGNUM

Совет директоров ПАО «ФосАгро» заслушал доклад Андрея Гурьева о результатах работы на посту генерального директора компании за последние 6 лет и планах на среднесрочную перспективу и отметил значительный прогресс компании по всем основным направлениям деятельности.

За шесть отчетных лет объем производства продукции ФосАгро вырастет более чем в 1.6 раза — с 5,9 млн в 2013 г. до 9,4−9,5 млн тонн к концу 2019 года. EBITDA за тот же период выросла с 23,9 млрд рублей в 2013 году до 74,9 млрд. рублей в прошлом году, а рентабельность по EBITDA увеличилась с 23% в 2013 году до 32% в 2018 году. Прирост выплаченных дивидендов — более 300% от уровня 2013 года. Прирост производительности труда с 2013 года составляет впечатляющие 160% для Кировской площадки ФосАгро и 170% для других производств. В целом по компании производительность труда растет примерно на 27% в год.

В своем докладе Андрей Гурьев отдельно остановился на деятельности компании в социальной и экономической сферах. Ежегодно более 2,5 млрд рублей «ФосАгро» направляет на реализацию социальных программ и благотворительную деятельность. Только в прошлом году на финансирование проектов по защите окружающей среды направлено свыше 8 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития компании до 2025 года стало устойчивое развитие и соблюдение высоких стандартов в социальной сфере, экологии и корпоративном управлении. Комитет Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию возглавила Ирина Бокова — экс-генеральный директор ЮНЕСКО.

Годовой отчет компании за 2018 год был подготовлен в соответствии со стандартами GRI 4.0 и получил внешнее заверение аудиторов.

Андрей Гурьев «Уверенные операционные и финансовые результаты, стабильно демонстрируемые компанией, являются результатом слаженной командной работы всего коллектива ФосАгро — горняков Кировска, химиков Череповца, Балаково и Волхова, и руководящего звена. Благодаря активной деятельности на международной арене, мы успешно добиваемся укрепления репутации, повышения узнаваемости, успехов в продвижении наших продуктов на мировых рынках. Как следствие всех этих усилий, мы получаем и внешнее признание, и, что особенно ценно, — признание и лояльность со стороны нашего коллектива. Уникальные корпоративные стандарты чистоты удобрений, с большим запасом соответствующие самым строгим международным требованиям, являются гарантией повышенной востребованности продукции ФосАгро на многие годы вперед. Это позволяет нам ставить и решать амбициозные цели, претворять в жизнь масштабные инвестпрограммы и долгосрочные стратегии развития, генерировать стабильный денежный поток, сбалансированно выплачивая достойные дивиденды и реализуя новые инвестиционные, социальные и благотворительные проекты, не наращивая при этом долговой нагрузки».

В 2019 году объемы производства ФосАгро продолжают уверенный рост. Так в 1-ом полугодии 2019 прирост производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов составил 3,4% по отношению к аналогичному уровню 2018 года. Этого удалось добиться благодаря реализации инвестиционных проектов и вводу в строй новых мощностей, повышению производственной дисциплины и операционной эффективности.

В этом году компания планирует ввести в строй на череповецкой площадке новую систему серной кислоты мощностью 1100 тысяч тонн в год и установку по производству сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год, что позволит практически полностью снять зависимость ФосАгро от поставщиков этих ресурсов. Кроме того, на предприятии будет введена новая установка по производству азотной кислоты, что позволит более чем на 170 тысяч в год нарастить производство аммиачной селитры, пользующейся стабильно высоким спросом на внутреннем рынке.

Председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле подчеркнул, что с назначением Андрея Гурьева на пост Генерального директора связано начало впечатляющего периода роста. В это время «ФосАгро» инвестировала более 50% своей EBITDA в реализацию ключевых стратегических проектов. Постоянно совершенствовалась система корпоративного управления, была утверждена новая дивидендная политика, что повысило инвестиционную привлекательность компании.

В качестве центрального элемента стратегии компании Ксавье Роле выделил экологичность производства и уникальную линейку экологически чистых, свободных от вредных примесей фосфатных удобрений.

Ксавье Роле выразил полную поддержку Совета директоров Андрею Гурьеву и профессиональной команде менеджмента. Он отметил, что «компания заслуженно является бесспорным мировым лидером в отрасли».

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