Минск, , 13:53 — REGNUM

Систематизировать торгово-экономические отношения и кратно нарастить товарооборот призвал 28 августа Александр Лукашенко в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко © ИА REGNUM

Прибывшего в Минск главу МИД Турции белорусский лидер встретил в своём новом «Дворце независимости», сообщив: «Уверен, что ваш визит будет способствовать систематизации наших отношений, приведению в порядок торгово-экономических отношений, решению тех проблем, которые у нас существуют».

«Мы сотрудничаем с вами по всем направлениям. Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет», — констатировал Лукашенко.

По его словам, дипломатам предстоит потрудиться над выведением торгово-экономического сотрудничества на новый уровень. Для этого необходимо выработать новый надёжный план действий.

«Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — уверен Лукашенко.

Напомним, в торговле с Турцией у Белоруссии давно и стабильно складывается отрицательное сальдо. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот составил $984 млн с возросшим отрицательным сальдо для белорусcкой стороны ($618 млн).