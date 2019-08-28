Рига, , 13:51 — REGNUM

Правительство Латвии провело встречу с профсоюзами и с конфедерацией работодателей, где обсуждался вопрос о распределении бюджетных средств на 2020 год. Как сообщает Русское вещание LTV7, однозначного подтверждения от правительства, что заработная плата врачей и учителей будет увеличена, профсоюзы не получили.

В ходе встречи министерство финансов представило свое видение госбюджета 2020 года, в фискальном пространстве которого уже не хватает 25 млн евро. Причина — столичное предприятие Rīgas satiksme, которому необходимы субсидии.

Глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс выразил общее опасение из-за возможного невыполнения утвержденных мер по повышению оплаты труда медиков и педагогов. Балдзенс считает, что дискуссий по данному вопросы возникать не должно, точно так же, как и с выделяемыми 2% от ВВП на оборону.

О необходимости соблюдения всех действующих норм, законов и принятых правительством решений заявила и глава профсоюза педагогов Инга Ванага. Она также подчеркнула, что если не удастся достучаться до правительства, то профсоюз не исключает крайних методов борьбы: выйдет на улицы, «если понадобится».

В общей сложности на повышение зарплаты медиков и работников образовательных учреждений необходимо более 170 млн евро. То, что дефицит предприятия Rīgas satiksme будет учитываться при составлении бюджета, подтвердил вчера и премьер-министр Кришьянис Кариньш, пообещав найти компромисс.

Пока в Минфине утверждают, что ведут активный поиск возможного выхода из сложившейся ситуации, профсоюзы и работодатели договорились встретиться в таком же формате уже в сентябре 2019 года.

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