Киншаса, , 14:25 — REGNUM

В Демократической Республике Конго было сформировано новое правительство спустя семь месяцев после инаугурации президента Феликса Чисекеди. Правительству предстоит найти решение целому ряду проблем, в частности коррупционной деятельности, росту бедности и эпидемии вируса Эбола в восточной части ДРК.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, население высоко оценило формирование нового Правительства, однако оппозиция раскритиковала новоизбранный орган, отметив, что оппозиционные партии не были включены в его состав.

В новом Правительстве представлены все 26 провинций. В Совет Министров вошли Министр децентрализации и институциональных реформ Азариас Руберва и Министр образования Томас Луахака, которые занимали свои посты еще при бывшем Президенте ДРК Джозефе Кабиле и которым удалось войти в состав нового Правительства.

Представители коалиционной партий бывшего президента «Единый фронт Конго» (FCC) заняли основные посты в 42 министерствах, в том числе в Министерстве юстиции, Министерстве обороны и Министерстве финансов. При этом представители партии Чисекеди возглавляют Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и Министерство бюджета.

В состав нового Совета Министров вошло 66 человек, а также Премьер-министр.