Москва, , 13:48 — REGNUM

Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга. Это Евтушенковы, Линники и Михайловы, сообщает Forbes.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков с сыном заняли пятую позицию с совокупным состоянием $1,94 млрд. На седьмом месте — основавшие «Мираторг» братья Александр и Виктор Линники, владеющие $1,6 млрд.

Десятую строчку занимают совладельца группы «Черкизово» Лидия Михайлова с сыновьями и племянницей. Их общее состояние — $1,16 млрд.

В десятке богатейших остались кланы Гуцериевых, Ротенбергов, Шаймиевых, Гапонцевых, Рахимкуловых, Саркисовых и Бажаевых. Не вошли в Топ-10 в текущем году братья Магомедовы, а также семьи Шамаловых и Зубицких. Совокупное состояние десяти богатейших семей увеличилось за год на $300 млн — до $25,3 млрд.

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