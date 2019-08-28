Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM

В Ростовской области объявлено о досрочном завершении строительства второго этапа подъезда к аэропорту «Платов». Строительно-монтажные работы на трассе протяженностью 12,5 километра с тремя мостами и двумя путепроводами длились ровно год. Донской губернатор Василий Голубев лично протестировал автодорогу.

«Завершен второй этап строительства «Платовской магистрали». 12,5 км полотна, три моста и два путепровода. Теперь на всем протяжении от Северного объезда Ростова к аэропорту «Платов» — современная четырёхполосная магистраль. Поблагодарил дорожников за работу. Вместе со съёмочной группой канала «Россия» протестировали новую трассу», — написал под опубликованным в Instagram видео глава региона.

https://www.instagram.com/p/B1swu2shmFU/

ИА REGNUM напоминает, что первый этап строительства подъезда к воздушной гавани «Платов» был реализован в 2017 году и стоил 3,7 млрд рублей. Второй этап строительства дороги на обошёлся в 1,4 млрд рублей.