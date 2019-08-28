Челябинск, , 13:40 — REGNUM

В Челябинской области инвесторы не спешат осваивать территории опережающего социально-экономического развития. Об этом на пресс-конференции заявил врио губернатора Алексей Текслер.

«Мы не готовы приходить в Бакал, потому что у вас там нет больниц. Всё оптимизировали. Развивать эту территорию невозможно без наличия социальных объектов», — протранслировал Текслер позицию потенциальных инвесторов.

По его словам, в этом и заключается ответ на вопрос о том, почему на Южном Урале не реализуются проекты в таких территориях.

«Без этого, без возвращения медицины в эти муниципалитеты, мы с вами не получим никаких крупных инвесторов, которые на долгие годы смотрят свои проекты и их развивают», — считает врио.

Также он выразил недоумение по поводу того, как продвигать ТОСЭР. В качестве примера он привёл свой визит на прошедшую в июле в Екатеринбурге очередную выставку ИННОПРОМ. Глава региона изучил программу и не увидел в ней ничего о ТОСЭР, хотя про них вполне можно было рассказать участникам выставки, которые приехали из нескольких десятков стран.

Текслер также констатировал, что возможности муниципалитетов в плане привлечения инвесторов ограничены. По его словам, регионы должны этим заниматься более активно.

«Со стороны региона будет налажена работа по привлечению инвесторов», — заверил врио.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в регионе сократилось количество медицинских учреждений. В связи со сменой главы минздрава, в январе 2018 года, на него возлагались надежды на прекращение оптимизации. Но ответ не порадовал часть челябинцев.

Уже в 2019 году власти заявили о том, что оптимизация остановлена. Сейчас чиновники демонстрируют обеспокоенность ситуацией с доступностью медицинской помощи для жителей сельской местности.