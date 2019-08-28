Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM

Сельхозпредприятия Ленинградской области на 28 августа убрали 19,3 тыс. га зерновых культур, что составляет 51% к плану.

«Собрано 76,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 39,6 ц/га, что на 26% выше, чем в 2018 году», — сообщили в областном правительстве, пояснив, что хорошему урожаю в этом году способствовали погодные условия.

Власти напомнили, что выращиваемое в регионе зерно является фуражным и идет на корм животным. Таким образом, областное животноводство будет обеспечено запасом кормов собственного производства.

«А это значит, ценообразование в ближайшее время будет достаточно стабильным, что увеличит рентабельность агропромышленного комплекса региона», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В Ленобласти к сегодняшнему дню собрано 8,2 тыс. тонн картофеля, урожайность 289 ц/га (+9% к 2018 году), 7,2 тыс. тонн овощей, урожайность — 340 ц/га (+10%), 2,8 тонн рапса, урожайность 29 ц/га, что почти 30% выше чем в среднем по России.

Всего по итогам сезона планируется собрать 131,8 тысяч тонн зерна, 66,2 тысячи тонн картофеля, 67,5 тысяч тонн овощей.