Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM

Государственный министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил журналистам, что страна будет рассматривать вопрос о пересмотре цен на импорт сжиженного природного газа. «Мы сделаем это в подходящее время», — добавил он.

Данная инициатива является необходимой ввиду падения цен на топливо на рынке. Стоит отметить, что Индия импортирует 8,5 миллионов тонн СПГ в год из Катара в рамках двусторонних долгосрочных соглашений. Помимо этого, страна импортирует 5,8 миллионов тонн в год из США. У республики также имеется контракт на импорт 2,5 миллионов тонн газа у российского «Газпрома» и 1,44 миллиона тонн у австралийского завода «Горгона».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр также отметил, что обязательства по долгосрочным контрактам должны выполняться.

В прошлом Индия уже использовала свой статус третьего по величине покупателя СПГ в Азии для пересмотра сделок с Катаром, Австралией и Россией. В 2015 году были пересмотрены положения долгосрочной сделки на импорт 7,5 миллионов тонн газа в год из Катара, что позволило сэкономить 80 миллиардов рупий (примерно 1,12 миллиардов долларов). В 2017 году были также достигнуты договоренности с Exxon Mobil Corp и «Газпромом» о снижении импортных ставок.