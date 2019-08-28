Москва, , 13:32 — REGNUM

В Северо-Кавказском федеральном округе продолжаются работы по декриминализации топливно-энергетического комплекса (ТЭК). За семь месяцев 2019 года было возбуждено 260 уголовных дел в этой сфере. Общее количество преступлений, выявленных в ТЭК региона, составило 308. Об этом 27 августа в ходе заседания рабочей группы по вопросам ТЭК в Министерстве по делам Северного Кавказа сообщил глава ведомства Сергей Чеботарев.

По его словам, с анчала 2019 года было проведено 748 проверок на предприятиях ТЭК. Были выявлены те же проблемы, что и прежде — низкая платежная дисциплина потребителей, потери в сетях электроснабжения из-за их ветхости и хищение энергоресурса.

В ходе совещания была отмечена небольшая положительная динамика по платежам и вместе с тем недостаточный уровень претензионно-исковой работы, на что было указано министром. Кроме того, он потребовал от руководства субъектов погасить платежи предприятий, финансируемых за счет регионального и местного бюджетов.