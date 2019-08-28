Анкара, , 17:11 — REGNUM

Согласно данным отчета ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) по мировым инвестициям, в 2018 году поток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся экономики Азии вырос на 4%, достигнув 512 млрд долларов. Наибольший рост показали Китай, Гонконг, Сингапур, Индонезия, Индия и Турция.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, несмотря на замедление экономического роста и колебания курса турецкой лиры, объем прямых иностранных инвестиций в Турцию вырос на 13%, составив 13 млрд долларов. 90% инвестиций Турция получила из Западной Азии.

Одним из наиболее крупных инвестиционных проектов стало открытие в Измире нефтеперерабатывающего завода, в который Азербайджан вложил 6,3 млрд долларов. В 2018 году в сфере инвестиционных договоров Турция стала лидером по торговым соглашениям, заключив 8. Располагая 102 свободными экономическими зонами, Турция стала 4-ой в Азии по инвестициям.