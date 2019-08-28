Азов, Ростовская область, , 13:19 — REGNUM

На предприятии PepsiCo в Азове (Ростовская область) запущена пятая производственная линия. Символическую кнопку вместе с главой региона Василием Голубевым нажал президент PepsiCo в России, на Украине, в Белоруссии и Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 августа.

Уточняется, что объём инвестиций составил 414 млн рублей. На предприятии трудоустроено дополнительно 40 человек. Мощность новой линии — почти 3 тыс. тонн продукции в год.

«Сейчас на азовский завод «Фрито Лей» поставляют продукцию около 25 картофелеводческих хозяйств, девять из них — из Ростовской области. В 2020 году хозяйства Ростовской области будут поставлять свыше 40% от общего объёма переработки картофеля на заводе в Азове», — сказал Голубев.

Ростовский губернатор выразил надежду, что продукция предприятия будет востребована не только на Дону, но и во всех регионах России.