Исламабад, , 18:42 — REGNUM

27 августа Азиатский банк развития (АБР) увеличил объем финансирования программ в Пакистане на 1 миллиард долларов. Теперь Исламабад может рассчитывать на 8 миллиардов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, АБР выделил дополнительные средства для поддержки энергетического сектора в Пакистане, в том числе в области модернизации электростанций. Часть средств также пойдет на улучшение железнодорожного сообщения и городской инфраструктуры в стране.

Ранее АБР подписал с Пакистаном контракт о выделении льготного кредита на сумму 500 миллионов долларов. Тогда кредит предназначался для поддержки торговой конкурентоспособности Пакистана. Одним из основных получателей средств стал Эскпортно-импортный банк Пакистана.