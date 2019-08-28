Исламабад, , 21:22 — REGNUM

27 августа правительство Пакистана сообщило, что швейцарско-нидерландская компания VITOL намерена вложить в энергетический сектор Пакистана 100 миллионов долларов.

Нефть (cc) John Hill

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация компании VITOL провела встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, а также с представителями министерства нефти и природных ресурсов. Компания рассчитывает открыть несколько нефтехранилищ в Пакистане, а также вложить средства в инфраструктурные объекты.

Также в правительстве сообщили, что в последнее время европейские компании проявляют интерес к энергетическому сектору Пакистана. В Исламабаде надеются на приток иностранных инвестиций в этот сектор.