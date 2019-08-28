Москва, , 13:13 — REGNUM

Учитывая высокую закредитованность населения России на фоне падения реально располагаемых доходов населения, не стоит строить оптимистические надежды на снижение числа бедных в стране, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Снижение числа бедных, о которых сообщает Росстат может быть связан на фоне роста потребительского кредитования. Что является скорее негативным показателем, чем позитивным фактором.

В этой связи среднестатистические данные Росстата имеют явную погрешность. Указ президента от 7 мая 2018 года предусматривал «сокращение бедности в Российской Федерации вдвое к 2024 году». Но сможет ли Россия действительно вдвое сократить уровень бедности с 13,2% до 6,6% в следующие шесть лет? Вопрос остается открытым.

Конечно, ускорение экономического роста облегчит задачу сокращения бедности. Если Россия будет расти на уровне 3,2%, а это чуть выше глобального темпа роста в 3%.

Чтобы добиться таких показателей, необходимо повышать эффективность существующих программ, заложенных в нацпроектах, где предусматривалось увеличение детских пособий на детей в семьях, в которых есть трое или более детей, и детей-одиночек.

Также семьям, не имеющим собственного жилья и которые на этом фоне не могут завести ребенка, беспокоясь оказаться на улице, если не смогут выплачивать ежемесячную арендную плату, именно им адресно необходимо максимально снизить ипотечный процент до уровня 1−2% годовых, где будут предусмотрены ипотечные каникулы, если трудоспособная часть семьи временно окажется без работы.

Полагаю, что именно с этих базовых вещей стоит начинать борьбу с бедностью, и таким образом повышать демографию страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагает в России 18,6 млн человек, или 12,7% населения. Число бедных уменьшилась более чем на 2 млн человек.

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