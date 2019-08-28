Самара, , 13:21 — REGNUM

Базовый тариф для стоянки автотранспорта в Самаре будет установлен в размере 30 рублей в час. Об этом, как передают «Аргументы и факты», сообщил руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин.

По словам Сергея Маркина, платные парковочные места появится в Самаре летом 2020 года. По его мнению, платная парковка необходима историческому центру города. К тому же, эта мера подтолкнет горожан пересесть на общественный транспорт, отметил он.

Руководитель ведомства также уточнил, что в каждом районе будет установлен свой коэффициент в зависимости от дней недели, деловой активности и других факторов.

«Например, парковка в Ленинском районе будет чуть дороже, чем в Самарском», — сообщил Сергей Маркин.