Канберра, 28 августа 2019, 13:01 — REGNUM
Швейцарская корпорация Nestle закрывает завод по производству консервированной молочной продукции в Тонгале (штата Виктория, Австралия). Об этом, как передает Australian Associated Press, сказал главный управляющий Nestle в Тонгале Эндрю Макивер.
«Люди просто не покупают консервированное молоко, как раньше, а более дешевый импорт еще больше подорвал наш бизнес», — сказал Макивер.
По его словам, закрытию завода способствуют устаревание оборудования и недостаточность инвестиций.
Макивер добавил, что Nestle планирует закрыть «нежизнеспособный» завод в Тонгале в конце 2020 или в середине 2021 года.