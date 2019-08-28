Канберра, , 13:01 — REGNUM

Швейцарская корпорация Nestle закрывает завод по производству консервированной молочной продукции в Тонгале (штата Виктория, Австралия). Об этом, как передает Australian Associated Press, сказал главный управляющий Nestle в Тонгале Эндрю Макивер.

«Люди просто не покупают консервированное молоко, как раньше, а более дешевый импорт еще больше подорвал наш бизнес», — сказал Макивер.

По его словам, закрытию завода способствуют устаревание оборудования и недостаточность инвестиций.

Макивер добавил, что Nestle планирует закрыть «нежизнеспособный» завод в Тонгале в конце 2020 или в середине 2021 года.