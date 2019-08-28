Великий Новгород, , 12:50 — REGNUM

В Великом Новгороде отменён аукцион на строительство Софийской набережной реки Волхов стоимостью 615,8 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее извещение опубликовано на официальном портале государственных закупокв документации к аукциону.

Отмечается, что закупка отменена по решению заказчика.

Заказчиком строительства выступает муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

"Отмена аукциона связана с технической ошибкой», — пояснили в пресс-центре мэрии Великого Новгорода.

Городские власти сообщили, что на федеральном уровне «из-за технической ошибки перенесено подписание соглашения с областью о перечислении денег, поэтому все процедуры приостановлены».

Набережную предполагалось строить на средства бюджетов трёх уровней — муниципального, регионального и федерального. Из федерального бюджета на эти цели в 2019 году ожидалось поступление 185 млн рублей.

Администрация Великого Новгорода «Все работы будут возобновлены, как только подпишут документ. Аналогичная ситуация сейчас в шести других субъектах. Строительство Софийской набережной — важнейшая задача, и город готов приступить к организации работ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аукцион был объявлен 16 августа 2019 года. Датой окончания подачи заявок было определено 26 августа.

Софийскую набережную предполагается реконструировать в срок до 30 апреля 2021 года, работы пройдут в два этапа: до 1 ноября 2019 года завершится благоустройство сквера Водников, далее запланировано строительство участка набережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист» с территорией у Новгородского театра драмы имени Достоевского.

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