Великий Новгород, 28 августа 2019, 12:50 — REGNUM
В Великом Новгороде отменён аукцион на строительство Софийской набережной реки Волхов стоимостью 615,8 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее извещение опубликовано на официальном портале государственных закупокв документации к аукциону.
Отмечается, что закупка отменена по решению заказчика.
Заказчиком строительства выступает муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).
"Отмена аукциона связана с технической ошибкой», — пояснили в пресс-центре мэрии Великого Новгорода.
Городские власти сообщили, что на федеральном уровне «из-за технической ошибки перенесено подписание соглашения с областью о перечислении денег, поэтому все процедуры приостановлены».
Набережную предполагалось строить на средства бюджетов трёх уровней — муниципального, регионального и федерального. Из федерального бюджета на эти цели в 2019 году ожидалось поступление 185 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аукцион был объявлен 16 августа 2019 года. Датой окончания подачи заявок было определено 26 августа.
Софийскую набережную предполагается реконструировать в срок до 30 апреля 2021 года, работы пройдут в два этапа: до 1 ноября 2019 года завершится благоустройство сквера Водников, далее запланировано строительство участка набережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист» с территорией у Новгородского театра драмы имени Достоевского.
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