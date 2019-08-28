Душанбе, , 12:40 — REGNUM

За семь месяцев 2019 года в Таджикистане сданы в эксплуатацию 488,1 тыс. кв. м жилых площадей. Таким образом, зафиксировано снижение на уровне 6,5%. Такие данные приводит Агентство по строительству и архитектуре при правительстве страны.

Наиболее активная застройка ведётся на севере Таджикистана — в Согдийской области, на которую приходится 44,3% от всей площади построенных в стране с начала 2019 года жилых домов — 216,4 тыс. кв. м. Второй по количеству построенных домов стала Хатлонская область, удельный вес которой составил 26,5% или 129,4 тыс. кв. м. 17,6% (85,7 тыс. кв. м) возведены в районах республиканского подчинения.

На столицу страны приходится 11,6%. В Душанбе в 2019 году построены 56,6 тыс. кв. метров жилых площадей.

Примечательно, что за отчётный период жилой застройкой занимались в основном субъекты негосударственного сектора, среди которого весомую часть занимает само население: на него приходится 81,3% от всего введённого в эксплуатацию жилья — 397 тыс. кв. метров.

При этом отмечается, что замедление темпов жилой застройки в Таджикистане наблюдается второй год, однако прошлогоднее снижение составило только 2%: в 2018 году в эксплуатацию было сдано около 1,1 млн. кв. метров