Душанбе, , 12:39 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года доходы операторов связи Таджикистана — частных и национальных — составили 1 млрд 233,5 млн сомони (127,4 млн долл.). Такие данные приводит Агентство по статистике страны.

Отмечается, что в этой отрасли зафиксировано снижение доходов — на 6,2% по сравнению с первой половиной 2018 года.

В частности, АООТ «Таджиктелеком», ГУП «Почтаи точик», а также подразделения Службы связи заработали за отчётный период 96,4 млн сомони (9,9 млн долл.), а частные операторы — 1 млрд 137,1 млн сомони (117,4 млн долл).