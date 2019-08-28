Уфа, , 12:40 — REGNUM

Открытие прямого авиарейса из Уфы в Израиль будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности территории. Об этом сообщил полномочный посол Израиля в РФ Гарри Корен, на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, 28 августа сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече, которая состоялась 27 августа в Башкирии в Доме Республики, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в экономике, гуманитарной и социальной сфере.

При разговоре речь зашла и о открытии прямого авиарейса из Уфы в Израиль.

«Наши двери открыты, наши души распахнуты. Мы хотели бы сотрудничать с вами во всех сферах», — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, что внешнеторговый товарооборот между Башкирией и Израилем в 2018 году составил $2 млн.