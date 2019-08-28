Нарьян-Мар, , 12:33 — REGNUM

Рыбаки-любители Ненецкого АО добились отмены повышения стоимости путевок на вылов семги.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ненецкого АО, стоимость путёвки на вылов сёмги повысилась в этом году на 50% — с 2 до 3 тысяч рублей. Возмущенные рыбаки несколько раз собирались у офиса ФГБУ «Главрыбвод», писали письма, но ответ был один: стоимость путёвок не повышалась с 2016 года, и у организации есть необходимость уменьшения издержек.

Тогда к решению проблемы подключился губернатор НАО.

«Я уже направил письмо и в Росрыболовство, и руководству Минсельхоза, и планирую лично побывать в федеральных ведомствах по этому вопросу. Не понимаю экономического эффекта от повышения стоимости путевки. Более того, такими решениями лишили возможности ловить простую рыбу как раз тех, кто законопослушен, кто покупал путевки и ловил рыбу по установленным правилам. Именно по этим людям это ударило. Когда принимаются такого рода решения, нужно понимать последствия. С точки зрения экономического эффекта от принятия таких решений — они приносят «три копейки». Поэтому мы будем добиваться в части повышения стоимости путевки на вылов семги либо отмены этого решения, либо его серьезной корректировки,— заявил Александр Цыбульский вчера.

А уже сегодня глава губернатор округа поделился результатом своей работы Вконтакте:

«Не могу не поделиться хорошей новостью — Росрыболовство вернуло прежние цены на путёвку на вылов сёмги. В Москве слышат регионы. Продолжаем отстаивать права простых рыбаков, ещё далеко не все вопросы решены».