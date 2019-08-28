Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 12:21 — REGNUM

В ямальском Губкинском директор одной из фирм сумел избежать наказания за неуплату налогов в размере более 45 млн рублей. Он уплатил все долги, в том числе пени и штрафы, сообщает окружное управление СКР.

Налоги не были уплачены в 2014—2016 годах. По пункту «б» части 2 статьи 199 УК России ему грозило до шести лет колонии. Но в ходе следствия, ещё до начала суда, директор фирмы обеспечил полную уплату всей задолженности.

В связи с этим он избежал уголовной ответственности. В СКР особо отмечают, что в случаях с экономическими преступлениями цель уголовного преследования заключается не в изоляции нарушителя, а в возмещении ущерба, уплате денег в казну.