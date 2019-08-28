Москва, , 12:16 — REGNUM

Август оправдал своё прозвание рокового месяца для рубля. За месяц «россиянин» подешевел к доллару на 3,7%, к евро — на 3,8%, обменный курс доллара к концу месяца поднялся выше 66 руб., а евро — выше 73 руб. Приближающийся сентябрь рублю скучать не позволит, особенно с учетом ожидаемых важных событий, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«А таких событий будет целых три. Первым из них станет заседание совета директоров Банка России, которое произойдёт 6 сентября. Ожидается, что на этом заседании ЦБ может снова понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. Это событие для рубля может стать, скорее, фактором ослабления, чем роста.

Вторым значимым событием может стать решение Европейского центрального банка по процентной ставке в зоне евро, которое будет приниматься 12 сентября. Если до сих пор решения ЕЦБ были очень легко предсказуемы (процентная ставка уже много лет сохраняется неизменной на нулевом уровне), то в этот раз руководство ЕЦБ может объявить о новых стимулирующих экономический рост в еврозоне шагах. В том числе, вероятно, что ЕЦБ понизит процентную ставку до отрицательных значений, что может ослабить евро.

Третьим важным событием сентября станет решение комитета по открытым рынкам ФРС США по процентной ставке, о котором будет объявлено 18 сентября. Аналитики ждут нового понижения процентной ставки в США, но особенно — выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Если процентная ставка будет понижена, и будет сопровождаться заявлениями главы ФРС в пользу продолжения смягчения монетарной политики, то доллар может ослабнуть, о чём так мечтают Дональд Трамп и его министр финансов Стивен Мнучин.

Но, безусловно, на курс рубля будут влиять и внешние риски, главными из которых остаются эскалация торговой войны между Китаем и США, возможное дальнейшее ослабление китайского юаня и падение цен на нефть. В сентябре ожидается курс доллара на уровнях 64−67 руб., а евро — в диапазоне 72−75 руб.», — дала прогноз Мильчакова.

Читайте также: Геополитические риски негативно влияют на рубль