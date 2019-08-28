Чита, , 12:14 — REGNUM

Любопытное заявление сделал новый глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с руководством Торгово-промышленной палаты РФ, состоявшейся сегодня, 27 августа. По его словам, которые цитирует губернаторская пресс-служба, за последние годы в Забайкалье не реализовывались программы по развитию предпринимательства.

«Если в других субъектах на развитие региональной экономики направлялось порядка трех процентов бюджета, в Забайкальском крае эта цифра составляла менее одного процента. В основном средства уходили на поддержку агропромышленного комплекса», — пояснил Осипов.

Глава региона заявил, что для реального развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата на территории края уже создан ТОР «Забайкалье» и появился первый резидент. Предполагается, что до конца 2019 года резидентами этой территории опережающего развития станут около 15 предприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Теперь на эти территории распространяют все преференции, которые положены дальневосточникам.