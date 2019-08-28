Киев, 28 августа 2019, 12:14 — REGNUM
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией об утраченных активах в Крыму, сообщает 28 августа пресс-служба компании.
Украинская госкомпания потребовала от России компенсации ущерба от «незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская компания «Нафтогаз» направила в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд в качестве компенсации из-за потери активов в Крыму. Решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
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