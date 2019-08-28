Берлин, , 12:15 — REGNUM

На официальном сайте Mercedes-Benz Trucks начал работу онлайн-шоурум, в котором можно выбрать и купить грузовой Mercedes-Benz. Об этом 28 августа сообщается на сайте 110km.ru.

Для того, чтобы купить грузовик, нужно зайти на сайт автокомпании в раздел «Купить» и выбрать модель среди имеющихся в наличии. Кроме того, на ресурсе имеется информация о моделях грузовиков Mercedes-Benz с кратким указанием их технических характеристик.

«Теперь купить грузовик можно буквально в несколько кликов. Таким образом, новый инструмент значительно сокращает временные затраты наших клиентов на приобретение транспортных средств», — сообщил гендиректор «ДК РУС» Андреас Дойшле.

Напомним, 21 августа 2019 года на заседании Минпромторга РФ представитель компании Mercedes-Benz заявил, что с сентября этого года немецкий автопроизводитель планирует перейти на цифровой ПТС.

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