Москва, , 12:06 — REGNUM

К расходам России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности, так называемой секретной» экономики можно относится двояко, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя рост объема «секретных» расходов России."C одной стороны, особенно на фоне гибридной войны, государственная тайна — это естественно. С другой стороны, большие расходы РФ на гонку вооружения создает ситуацию, при которой возможно бесконтрольное расходование средств.

Перевооружение российской армии заканчивается и, вероятно, в ближайшие годы данная цифра будет меньше.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет ввязываться в неподъемную для экономики гонку вооружений.

Не стоит забывать, что именно завышенные оборонные расходы и обвал цен на нефть привели экономику СССР к краху, а за экономикой последовал и сам Советский Союз. В Кремле это помнят и понимают», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году расходы России на вооружение длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рублей (почти 5,3% ВВП).

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